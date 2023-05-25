Подмосковье 25 мая 2023, 23:03 Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира «Ролан Гаррос» фото Пресс-служба Французской федерации тенниса

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Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева переиграла представительницу Колумбии Камилу Осорио и вышла в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В заключительной квалификационной игре 16-летняя воспитанница центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта региона выиграла у со счетом 7:6, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных. Теннисистка из Московской области выступит в основном этапе турнира Большого шлема впервые. Ее соперница по первому кругу на текущий момент не определена.

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Мирра Андреева занимает 143 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. В апреле спортсменка стала самой молодой спортсменкой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента реформы в 2009 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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