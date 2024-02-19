Подмосковье 19 февраля 2024, 16:47 Подмосковная теннисистка Елена Приданкина выиграла 3 медали на соревнованиях за Кубок России Матч ТВ

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Представительница Московской области Елена Приданкина взяла три золота на Кубке России по теннису. Соревнования проходили с 10 по 18 февраля в Альметьевске.

Спортсменка стала первой в одиночном разряде, парном разряде и смешанном парном разряде. Всего она провела 13 игр, в каждой из которых одержала победу.

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​Напомним, в прошлом году Приданкина стала обладательницей Кубка России в одиночном и парном разрядах, а в миксте она выиграла серебряную награду.

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