16 апреля 2024, 14:52
Подмосковная спортсменка стала призером первенства России по брейкингу
Спортсменка из Химок Вероника Никишина заняла призовое место на первенстве России по брейкингу. Она получила бронзу.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка участвовала в соревнованиях среди спортсменок в врзрасте от 16 до 18 лет. Она заняла третье место, уступив соперницам из Кемерово и Пскова.
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Брейк-данс стал официальным видом спорта и будет впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.
Соревнования прошли в Москве с 12 по 14 апреля. В них участвовали более 800 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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