Подмосковье 16 апреля 2024, 14:52 Подмосковная спортсменка стала призером первенства России по брейкингу Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла

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Спортсменка из Химок Вероника Никишина заняла призовое место на первенстве России по брейкингу. Она получила бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка участвовала в соревнованиях среди спортсменок в врзрасте от 16 до 18 лет. Она заняла третье место, уступив соперницам из Кемерово и Пскова.

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Брейк-данс стал официальным видом спорта и будет впервые представлен на Олимпийских играх в Париже.

Соревнования прошли в Москве с 12 по 14 апреля. В них участвовали более 800 человек.

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