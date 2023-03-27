Подмосковье 27 марта 2023, 10:05 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю РИА «Новости»

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Более 3,2 тысячи аварий без пострадавших зафиксировали за неделю в службе помощи при ДТП в Подмосковье. Почти в четверти случаев водители не стали вызывать сотрудников ГИБДД и воспользовались европротоколом.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, 704 обратившихся (это 22% от общего количества) оформили ДТП без вызова ГАИ. Это удобно, поскольку в дальнейшем участникам не нужно будет получать в автоинспекции документы.

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Телефон службы помощи при ДТП без пострадавших в Подмосковье: 8 (800) 444-58-34. Сотрудники подскажут, как правильно поступать при аварии, помогут оформить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года.