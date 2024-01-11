Подмосковье 11 января 2024, 11:32 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 289 тысяч обращений за год Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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За год в подмосковную службу помощи при ДТП обратились почти 289 тысяч человек. Учреждение отработало более 144 тысяч автомобильных аварий без пострадавших.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, получить помощь в оформлении аварии водители могут круглосуточно по телефону или лично в 16-ти стационарных центрах.

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минтранса Алексея Гержика, за год служба отработала более 144 тысяч ДТП без пострадавших.

«Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу», — сказал он.

Благодаря работе службы время нахождения попавших в аварию машин на дороге сократилось с трех часов до 40 минут. Это снижает риски возникновения повторных столкновений и время затруднений движения.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112.

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