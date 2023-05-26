Подмосковье 26 мая 2023, 11:15 Подмосковная Система-112 приняла свыше 5 миллионов вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С начала года операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше пяти миллионов звонков. Больше всего в службу спасения обращались за помощью медиков, сотрудников ГИБДД, а также службы газа и пожарной охраны.

Система-112 включает в себя более 500 объектов и 900 автоматизированных рабочих мест. Кроме того, она сотрудничает со службами 112 соседних регионов.

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За полгода в службу обратились около 1,5 миллиона раз за помощью медиков и свыше 400 тысяч раз вызывали полицию и ГИБДД.

Отмечается, что позвонить по номеру 112 можно в случае пожара, ДТП и других ЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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