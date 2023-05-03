Важное 03 мая 2023, 17:49 Служба скорой помощи в Видном получила отдельный современный корпус — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: новую подстанцию скорой помощи открыли в Видном

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Новую подстанцию скорой помощи открыли в Видном. Раньше она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что комфорт для фельдшеров и пациентов стоит во главе угла.

Долгое время станция скорой помощи в Видном занимала первый этаж дома — это приносило неудобства жильцам из-за звуков и шума служебных машин.

Теперь подстанция переехала в отдельный двухэтажный корпус. Внутри могут разместиться 10 бригад скорой помощи.

Здесь будет удобно работать, и я хочу поблагодарить еще раз фельдшеров, врачей, медсестер, водителей, диспетчеров, руководителей за ваш очень большой и серьезный труд. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что добросовестный труд врачей, фельдшеров, медсестер, водителей машин скорой помощи имеет жизненно важное значение во все времена.

«И во времена ковида, которые уже, наверное, редко вспоминают, и сейчас, когда тоже большое количество вызовов. Мы стараемся менять ситуацию с подстанциями, открываем новые, комфортные», — отметил Андрей Воробьев.

Для комфорта сотрудников в новом корпусе обустроили комнаты отдыха водителей и бригад, кабинет психологической разгрузки, столовую.

Подстанцию построили на месте бывшего инфекционного корпуса больницы. В состав комплекса, помимо главного здания, входят гараж и стоянка для автомобилей. В одном из флигелей — помещения для обслуживания машин с мойкой и зоной ремонта.

«Также очень большую роль в вашей работе имеет современный, оборудованный автопарк. За предыдущие три года в Подмосковье мы передали медикам более 600 машин», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что в этом году служба скорой помощи в регионе получит еще 118 новых машин скорой помощи.

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