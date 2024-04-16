Подмосковье 16 апреля 2024, 12:26 Подмосковная Система-112 приняла более 87 миллионов вызовов с 2015 года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы Системы-112 приняли свыше 87 миллионов обращений от жителей Подмосковья с начала работы. Самой востребованной остается служба скорой помощи.

Как рассказали в ведомстве, Система-112 заработала в 2015 году. Операторы принимают вызовы экстренных служб, психологической помощи, справочные обращения и многое другое.

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За все время работы система приняла свыше 22 миллионов вызовов, адресованных скорой помощи. Еще более семи миллионов обращения направили в ГИБДД и около миллиона — в службу пожарной охраны.

Обратиться в Систему-112 жители могут путем телефонного звонка, СМС, системы ЭРА-ГЛОНАСС и через мобильное приложение «112 МО».

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