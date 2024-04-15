Подмосковье 15 апреля 2024, 12:39 Подмосковная Система-112 приняла 4 тысячи обращений через мобильное приложение с января пресс-служба Системы-112 МО

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Жители Подмосковья вызвали экстренные службы через мобильное приложение «112 МО» более 24 тысяч раз с 2017 года. Из них около четырех тысяч — с начала этого года.

Как рассказали в ведомстве, приложение позволяет в одно касание вызвать экстренные службы, в том числе для своих близких. С его помощью также можно отслеживать перемещение скорой помощи и службы газа на карте. Кроме того, жители могут вызвать врача на дом или оформить ДТП в упрощенной форме.

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Обратиться в Систему-112 жители также могут путем телефонного звонка, СМС, ЭРА-ГЛОНАСС и Telegram.

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