Подмосковная «Школа фермера» примет более 40 учеников в 2021 году

Более 40 человек пройдут обучение в «Школе фермера» Подмосковья в этом году. Ее открыли 1 сентября на базе Коломенского аграрного колледжа.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, в этом году будет на 10 слушателей больше, чем в прошлом.

Сейчас обучение начали 20 человек. Впереди планируется проведение еще одного набора вместе с Тимирязевской академией Сергей Воскресенский.

Для учащихся подготовят теорию и практику. Занятия проведут в очном и дистанционном форматах.

«Учащиеся смогут изучать фермерское дело по направлениям „растениеводство“ и „пчеловодство“. Полный курс включает 150 часов теории и 100 часов практики», — отметил Воскресенский.

Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

Обучение бесплатное. Программа стартовала в прошлом году при участии Россельхозбанка.