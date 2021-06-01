Отбор будущих учеников «Школы фермера» начался в Подмосковье

Подмосковье открыло набор в «Школу фермера». Уроки продлятся два месяца и будут проходить по четыре раза в неделю. Обучение начнется 1 августа.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он добавил, что студентов ждет учеба в двух форматах: очном и дистанционном.

Слушатели будут изучать фермерское дело по ряду направлений: сбор меда, приготовление продуктов из козьего молока, посадка ягодных культур и картофеля Сергей Воскресенский.

Уроки состоятся в Коломенском аграрном колледже. Фермеры и студенты пройдут обучение или повысят свою квалификацию.

«Студенты освоят современные способы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки. Они могут пройти производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья», — отметил Воскресенский.

Для учащихся подготовят и теорию, и практику. В этом году курс пройдут не менее 30 человек. Зарегистрироваться для участия в отборе можно на сайте колледжа.