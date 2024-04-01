Подмосковье 01 апреля 2024, 13:16 Подмосковная сборная выиграла 29 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике Федерация тяжелой атлетики России

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Команда Московской области завоевала 29 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет. Подмосковные спортсмены выиграли 15 золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, сборная региона стала лидером турнира в трех возрастных группах. В первенстве России принимали участие 400 спортсменов из 45 регионов страны.

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Софья Врагова установила два новых рекорда в весовой категории 81 килограмм в упражнении рывок, а также в сумме двоеборья, выступив в возрастной категории 13-17 лет. Спортсменка завоевала сразу три золотые медали.

Еще три золотые медали получила спортсменка Варвара Кузьминова в весовой категории 76 килограммов. Также подмосковная тяжелоатлетка установила два новых рекорда России в отдельном упражнении толчок и сумме двоеборья.

Валерий Корсаков и Александр Шмарин принесли команде шесть золотых медалей в весовых категориях 96 и 67 килограммов.

По итогам турнира команды девушек 13-15 лет и 13-17 лет и юношеская сборная 13-17 лет стали победителями общекомандного зачета.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек проходило с 21 по 29 марта в Оренбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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