Подмосковье 12 апреля 2024, 12:44 Подмосковная Росгвардия приняла участие в мероприятии ко Дню космонавтики на Байконуре Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню космонавтики. Оно состоялось на Байконуре.

«Этот день — особенный для каждого из нас. Сегодня мы с гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые открыли человечеству дорогу в космос», — отметил начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» майор полиции Юрий Скромников.

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По многолетней традиции росгвардейцы совместно с ветеранами войск правопорядка возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина и академика Сергея Королева.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.