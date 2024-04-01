Подмосковье 01 апреля 2024, 14:52 Дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве Пресс-служба администрации города или района

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Более 90 ребят из Белгородской области заехали в королевский оздоровительно-образовательный центр «Родник» на прошлой неделе. Для них подготовили интересную программу, которая началась со встречи с космонавтом Юрием Усачевым.

Космонавт рассказал детям о своих полетах и научных экспериментах на борту МКС. Больше всего ребят интересовало как спят и питаются космонавты, когда звонят родным, на каких тренажерах занимаются спортом. Несколько мальчиков признались, что тоже мечтают отправиться в полет и попросили Юрия Усачева рассказать о подготовке к профессии.

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После беседы с космонавтом гости из Белгорода отправились в отдел «Новейшая история города» королевского Музейного объединения. Там ребят познакомили с историей наукограда, рассказали о подвигах жителей во время войны и первых шагах в освоении космоса.

В конце мероприятия школьники побывали на экскурсии по Королеву, увидели главные городские памятники и центральный городской парк.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.