Подмосковье 02 июня 2023, 20:51 Подмосковная молодежь показала 10 творческих номеров на всероссийской «Студенческой весне» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Всероссийская «Студенческая весна» прошла с 26 мая по 1 июня в Перми. От Московской области на конкурс приехали 30 молодых людей, которые показали 10 творческих номеров. Всего за победу боролись 3,5 тысяч человек из 80 регионов и 750 вузов и сузов страны.

«По итогам регионального этапа мы сформировали делегацию студентов из вузов Московской области, которая отправилась покорять „Российскую студенческую весну“ в Перми. Подмосковье в этом году представило 30 конкурсантов в шести направлениях программы фестиваля», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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Подмосковные студенты выступили в направлениях: «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа» и «Вокальное».

Региональный этап «Студенческой весны» проходил с 3 по 4 мая в Красногорске. В итоге жюри выбрали 50 лучших участников.

Фестиваль «Российская студенческая весна» проходит с 1992 года. Ежегодно в программе участвует 1,5 миллиона студентов.

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