Подмосковная «Молодая Гвардия» запустила в Telegram чат-бот для волонтеров

Затем добровольцы, решившие помогать людям, смогут разместить снимки в своих социальных сетях. Это поможет жителям быстрее найти поддержку, если она им потребуется.

Получить уникальную обработку движения поможет чат-бот «Я волонтер МГЕР». Так, аватарки активистов в социальных сетях будут оформлены в одном стиле, что поможет жителям понять, к кому обратиться за помощью.

Это отметил руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев. По его словам, аватарки, оформленные в едином стиле волонтеров, «станут сигнальным маячком для пользователей».

Зачастую активисты „Молодой Гвардии“ именно через социальные сети получают сообщения с просьбами оказать помощь Александр Толмачев.

А значит, жители могут смело обратиться к волонтерам «Молодой Гвардии», рассказать им о своей проблеме и попросить о помощи.