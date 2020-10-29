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    29 октября 2020, 16:18

    Подмосковная «Молодая Гвардия» запустила в Telegram чат-бот для волонтеров

    Анастасия Аброськина

    Подмосковная «Молодая Гвардия» запустила в Telegram чат-бот для волонтеров. Теперь активисты общественного движения смогут отправить туда свою фотографию и сразу же получить ее с уникальной обработкой. Она укажет на то, что они стали волонтерами.
    Подмосковная «Молодая Гвардия» запустила в Telegram чат-бот для волонтеров | Изображение 1

    Затем добровольцы, решившие помогать людям, смогут разместить снимки в своих социальных сетях. Это поможет жителям быстрее найти поддержку, если она им потребуется.

    Получить уникальную обработку движения поможет чат-бот «Я волонтер МГЕР». Так, аватарки активистов в социальных сетях будут оформлены в одном стиле, что поможет жителям понять, к кому обратиться за помощью.

    Это отметил руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев. По его словам, аватарки, оформленные в едином стиле волонтеров, «станут сигнальным маячком для пользователей».

    Зачастую активисты „Молодой Гвардии“ именно через социальные сети получают сообщения с просьбами оказать помощь

    Александр Толмачев.

    А значит, жители могут смело обратиться к волонтерам «Молодой Гвардии», рассказать им о своей проблеме и попросить о помощи.