«Готовы на 100%». Подмосковные волонтеры помогут жителям противостоять пандемии

Волонтерские штабы заработают во всех 59 отделениях подмосковной «Единой России». Как уже подчеркнул ее генеральный секретарь Андрей Турчак, работу выстроят «по принципам добрососедства».

Он напомнил, что с начала пандемии такие центры появились в каждом регионе. За это время волонтеры помогли сотням тысяч людей.

А секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что волонтеры поддержат всех, кто нуждается в этом, и особенно пожилых людей.

Сейчас, когда пандемия набирает обороты, мы снова переводим работу в режим повышенной готовности. Волонтерские штабы сформируют на базе каждого из 59 отделений партии — мы придем на помощь всем нуждающимся Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что вместе с волонтерами и проектом «Народный контроль» организовали мониторинг аптек Московской области. Там проверяют, не завышают ли цены на маски.

«В планах продолжить бесплатную раздачу защитных средств — масок, перчаток и антисептиков — жителям Подмосковья. Также активисты будут проверять соблюдение масочного режима», — сказал Игорь Брынцалов.

Как подчеркнул лидер областной «Молодой Гвардии» Александр Толмачев, на протяжении всего периода пандемии волонтерские штабы продолжали оказывать помощь.

Мы внимательно следили за ситуацией, всегда готовы были включиться на 100%. Еще неделю назад мы решили мобилизовать все наши силы даже несмотря на некритичность ситуации Александр Толмачев.

По его словам, волонтеры региона уже готовы оказать адресную поддержку по запросам жителей. Например, они привезут на дом продукты и лекарства, помогут решить бытовые вопросы.

Руководитель областного волонтерского штаба «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией Владимир Жук отметил, что актив добровольцев готов включиться в работу в более интенсивном режиме.

«В нашем штабе собралась сплоченная команда, которая, к тому же, обладает теперь немалым опытом. Наши волонтеры готовы помочь. Им под силу решать любые задачи», — заверил он.

Обратиться за волонтерской помощью можно по номеру горячей линии штаба 8 (498) 547-34-35.