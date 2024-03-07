Подмосковье 07 марта 2024, 17:03 Подмосковная косметическая компания обогнала крупнейшие зарубежные бренды на Wildberries Мининвест МО

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Бренд подмосковной компании MIXIT возглавил рейтинг продавцов в категории «Красота и здоровье» на Wildberries. Об этом пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили в компании, ссылаясь на данные сервиса аналитики маркетплейсов MPStats.

Производитель удерживает лидерство по объему продаж средств для кожи. В MIXIT отметили, что продажи на маркетплейсах позволяют получать мгновенную обратную связь от клиентов, и благодаря этому создавать матрицу эффективных и востребованных продуктов.

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«Сейчас российские бренды косметики набирают популярность и пользуются большим интересом. При этом нам удается удерживать лидерство в категории даже в высокий подарочный сезон. Наш бренд создает качественный и доступный по цене продукт с высоким содержанием активных ингредиентов, и в то же время умело сочетает его с безопасностью, экспертностью и простотой в использовании», — рассказывает основательница бренда MIXIT Елена Назарова.

Компания выпускает кремы, маски, скрабы, патчи, шампуни и гели. После запуска второй производственной площадки в Солнечногорске производитель планирует увеличить мощности в три раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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