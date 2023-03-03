Подмосковье 03 марта 2023, 17:41 Подмосковная кондитерская фабрика экспортировала свыше 4 тысяч тонн продукции за год

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Солнечногорская кондитерская фабрика «Сладкий орешек» изготавливает более 40 наименований конфет. Ее продукцию поставляют во все регионы России, а также экспортируют в 27 стран мира.

«Подмосковье занимает первое место по объемам производства кондитерских изделий и производит более 10% от общероссийского объема», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2023 году на международной выставке Gulfood в Дубае компания представила две новые позиции, которые были созданы по уникальной рецептуре с учетом запросов международных рынков.

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Самыми популярными конфетами предприятия являются: «Марсианка», «MODA» и «Bora-Bora». Их и другие изделия экспортируют в Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Армению, ОАЭ, Киргизию и другие страны. Сейчас компания намерена расширить географию поставок и начать сотрудничать с Бахрейном, Кувейтом, ЮАР, Йеменом, Ливаном и Ливией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на фоне особой экономической ситуации бизнес Подмосковья испытывает ряд трудностей, часть из которых связана с логистикой. Чтобы бизнес смог преодолеть их, регион продолжит поддерживать общение с предпринимателями.

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