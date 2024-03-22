Подмосковье 22 марта 2024, 16:33 Подмосковная компания начнет поставлять продукты быстрого приготовления в Мексику Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова приняла участие в форуме Expo ANTAD в Мексике и презентовала более 30 брендов. Производитель продуктов быстрого приготовления подписал контракт с крупным мексиканским дистрибьютером и теперь планирует разработать новые продукты для клиентов по всему миру.

«В рамках этого сотрудничества подмосковный производитель поставит в Мексику несколько видов продукции быстрого приготовления», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Первые отгрузки запланировали на лето 2024 года в мексиканскую сеть магазинов OXXO.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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