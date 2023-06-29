Подмосковье 29 июня 2023, 14:03 Подмосковная компания экспортирует в Ташкент кондитерское оборудование стоимостью 126 тысяч долларов Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Протэком» из Электростали заключила соглашение с партнером из Ташкента на поставку кондитерского оборудования. Стоимость договора составила 126,5 тысячи долларов. Отгрузить товар в Узбекистан планируют уже в декабре.

«Подмосковный Фонд провел правовую экспертизу и дал консультацию компании по определению условий и расчета логистики экспортной поставки», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Компания участвует в программах импортозамещения и занимается разработкой, производством, модернизацией и обслуживанием оборудования в кондитерской промышленности. По словам гендиректора предприятия Александра Слюсаря, благодаря фонду организация смогла избежать возможных ошибок при заключении сделки.

Специалисты фонда помогают предприятиям Подмосковья с подготовкой и экспертизой экспортного контракта, проверкой правоспособности иностранной компании и с документами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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