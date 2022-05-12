Подмосковная гуманитарная миссия помогла жителям Донбасса найти свои семьи

Московская область продолжает большой проект «Доброе дело» для помощи Донбассу. В ДНР и ЛНР отправляют фуры с гуманитарным грузом который собирают взрослые и дети. При его сборе учитываются запросы людей, внимание акцентируется прежде всего на то, о чем просят жители, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в распределительном центре в Домодедове.

Источник фото: телеканал «360»

В этот центр привозят гуманитарную помощь со всего Подмосковья. После здесь формируются индивидуальные наборы, все упаковывается, грузится на паллеты, а затем в грузовики. Работа не прекращается. Руководитель штаба Общественной палаты Московской области Александр Тарарев по видеосвязи из Донецка сообщил губернатору, как проходит гуманитарная миссия региона.

Он обратил внимание, что помимо доставки гуманитарного груза, удается оказывать и адресную помощь, заниматься поиском людей, если такие просьбы поступают.

«Помимо основных гуманитарных миссий, которые осуществляем, происходит еще и адресная помощь. Мы занимаемся по возможности в тех районах, в которых находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. В Мариуполе нашли семью Никиты С. Для оформления необходимого гражданства. Он решил получить гражданство России и вступить в сборную по водному поло. Мы нашли семью, оформили необходимые документы. Кроме того, нашли родственников, которые проживают временно, размещены в Подмосковье, Тонконог Галина Сергеевна. В Мариуполе мы совершили миссию по ее поиску, удачно, разыскали, жива-здорова, живет у родственников», — рассказал Тарарев.

Губернатор поблагодарил его за информацию, отметив, что помощь от Подмосковья идет от человека к человеку, это особенность акции «Доброе дело». Отдельно глава региона выразил благодарность тем, кто принимает участие в сборе помощи, не оставаясь в стороне.

«Мы должны поблагодарить тех, кто здесь [в распределительном центре в Домодедове] собирал это, отчитаться, показать, что все это идет в дело, идет людям. Все это продолжается, акция или просто доброе дело продолжается. Сейчас все что мы слышим — сконцентрируемся на этих позициях и [запросах] в Новоазовском и Тельмановском районах. Также задача максимально помочь и с дорогами, и с инфраструктурой, потому что жизнь продолжается, и здесь нельзя терять время», — подчеркнул он.