С водой на «ты» с детства. Ватерполист из Мариуполя приехал в Подмосковье покорять сборную России

В Подмосковье приехал 17-летний спортсмен из Мариуполя. Никита профессионально занимается водным поло. Его команда уже после начала спецоперации должна была поехать в Италию на соревнования. Когда спортсмены были в Польше, подросток заявил тренеру, что на турнир не поедет — хочет играть в России и представлять сборную РФ. Сейчас власти Московской области помогают молодому человеку получить документы, чтобы он вошел в состав российской сборной юниоров по водному поло.

Никита вместе со своей семьей жил в Мариуполе, учился в Харькове. После того как спортсмен не захотел ехать с командой на соревнования в Италию, его тренер связался с российской стороной. Молодой человек в одиночку добрался из Польши до Белоруссии, а оттуда приехал в Россию.

В Москве его встретила двоюродная тетя. Сейчас Никита живет в училище в Чехове, тренируется вместе с командой. Парню помогают, собирают одежду и оказывают всю необходимую поддержку.

Помощь из Подмосковья

В Мариуполе осталась семья подростка. Его мама, папа и сестра скрывались от обстрелов в подвале, с ними удалось выйти на связь. После того, как Никита получит российский паспорт, его включат в состав российской сборной юниоров по водному поло.

С родственниками Никиты смог пообщаться корреспондент «360» во время поездки в Мариуполь, когда в город доставили гуманитарную помощь от Московской области. Никита записал видео для родных — сообщил, что с ним все в порядке.

«Мама, папа, привет! У меня все отлично, жду встречи», — передал он близким.

Благодаря помощи военных съемочная группа «360» нашла родителей Никиты на даче в одном из СНТ. Руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев при встрече с семьей мальчика пояснил, что приехал в Мариуполь по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Мы приехали <…> организовать все-таким образом, чтобы в кратчайшие сроки Никита получил паспорт и смог вступить в юниорскую сборную нашей страны и играть за нее», — уточнил Тарарев.

Все необходимые документы руководитель аппарата ОП привез с собой. У родителей попросили фотографии паспортов и свидетельство о рождении подростка. Бумаги семья Никиты подписала уже у себя дома.

Бассейн дважды в день

В бассейн мальчик пошел в шесть лет и занимался плаванием дважды в день в течение 10 лет. Выходной был один — воскресенье. Потом волей обстоятельств перешел на водное поло.

«За год получил кандидата в мастера спорта. И техника, и данные у него есть», — подчеркнул Николай, отец Никиты.

Сыну родители пожелали всего хорошего. Мать мальчика Анастасия рассказала, как скучает по Никите младшая сестра София.

«Мы когда вернулись в дом, она посмотрела на фотографии, медали, грамоты — и слезы. <…> Приходится идти на разные уловки, чтобы ее успокоить. <…> Мы объясняем, что все будет хорошо», — добавил Николай.

Девочка знает, что брат в безопасности и уже тренируется. Вместе с бабушкой Валентиной она передала мальчику привет и пожелала завоевывать только первые места. Добрые слова сказали и родители.

«Никитушка, мы желаем тебе удачи, всего самого хорошего. Ты у нас самый лучший, коммуникабельный парень. Мы всегда в тебя верили и будем верить. Знали, что ты выберешься из этой передряги и найдешь себя там, где и хотел, — в России, в Москве. <…> Отдельная благодарность губернатору Московской области», — заключили Николай и Анастасия.