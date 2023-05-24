Подмосковье 24 мая 2023, 12:29 Подмосковная Госжилинспекция провела весеннюю встречу с руководителями крупных УК региона ГЖИ МО

Читать 360tv в

Госжилинспекция Подмосковья провела встречу с руководителями крупных УК, обслуживающих около половины жилищного фонда региона. На мероприятии подвели итоги работ весной, а также обсудили планы по подготовке домов к осенне-зимнему периоду.

«Основная задача наших встреч — наладить взаимодействие не как контрольно-надзорный орган и контролируемый субъект, а как партнеры, одинаково заинтересованные в повышении качества оказываемых людям услуг», — сообщила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

Реклама

В этом году работу управляющих компаний будут оценивать по четырем критериям: отработка обращений, переход организации на единую систему расчетов, отсутствие просроченных задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями и численность штата в соответствии с нормативами.

Весной в рамках работ по благоустройству в Подмосковье выявили свыше 15 тысяч нарушений в домах. На данный момент около 12 тысяч дефектов уже устранили.

Первый заместитель руководителя ГЖИ Александр Белоусов заявил, что до 15 сентября все МКД региона должны подготовить к отопительному сезону. Работы проведут в пять этапов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».