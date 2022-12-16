Подмосковье 16 декабря 2022, 23:35 Подмосковная ферма привлекла покупателей продукции при помощи агротуризма Замгендиректора «Фермы Цветковых» из Щелкова рассказал о привлечении новых клиентов

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Семейная «Ферма Цветковых» из городского округа Щелково в этом году получила грант на развитие бизнеса. Сейчас в хозяйстве более 600 коров, а ежегодные объемы производимого молока составляют 200 тонн. Новых покупателей семья предпринимателей ищет не только среди крупных компаний, но также и среди простых людей. Для этого они стали водить экскурсии на свою ферму и выиграли конкурс по агротуризму. Подробности «360» рассказал заместитель генерального директора Юрий Цветков.

Он пояснил, что в федеральном конкурсе по агротуризму «Ферма Цветковых» заняла по баллам четвертое место. Тогда талантливых сельскохозяйственных деятелей заметили в Подмосковье. По словам Юрия, агротуризм не приносит стабильного дохода, но развивать это направление семья планирует и дальше.

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«Это привлечение внимания к нашей продукции. То есть когда человек приехал на ферму, увидел коров, увидел, что это действительно молоко, то он купит нашу продукцию и станет нашим постоянным клиентом. Потому что наше молоко, наш творог, наши сыры — они исключительны», — подчеркнул Юрий Цветков.

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Фермер пояснил, что на производстве семьи творог делают из цельного молока. Это означает, что все сливки, которые есть, идут в производство. Поэтому продукт получается натуральным.

«Ферма Цветковых» получила грант от министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в размере 36,7 миллионов рублей. Средства владельцы потратили на развитие своего предприятия. После глава семьи подал еще одну заявку и стал победителем конкурса на получение гранта по развитию сельского туризма в 2023 году.