Указатели к фермерским хозяйствам установили в трех округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 20:58 Указатели к фермерским хозяйствам установили в трех округах Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные указатели, которые будут вести к фермерскому хозяйству «Цветков» в Щелкове, уже удалось установить в Подмосковье при поддержке сельского хозяйства и продовольствия. Только с начала года такие знаки появились уже в трех округах — еще в Раменском и Можайском.

Министерство ранее уже разработало дорожную карту, которая посвящена развитию сельского туризма в регионе. Чтобы содействовать фермерам, в том числе и активно устанавливаются дорожные знаки. Именно с их помощью сразу становится легче отыскать дорогу к фермерским хозяйствам.

Реклама

«Крестьянское фермерское хозяйство Владимира Цветкова уже получило от нас грант на развитие семейных ферм в размере 36,7 миллионов рублей. Сейчас производство вышло на проектную мощность. В целях дальнейшего развития фермер подал заявку и признан победителем на получение гранта по развитию сельского туризма в 2023 году», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

На средства государственной поддержки в хозяйстве решили отстроить и улучшить коровник на 200 голов, кроме того, туда же закупили 132 головы крупного рогатого скота. В хозяйстве оказался свой земельный участок, его площадь составила 2,8 гектара. Еще более 500 гектаров сейчас арендуются, они находятся на территории Рязанской области. Только за прошлый год в общем и целом удалось произвести 2100 тонн молока.

В основном, это хозяйство разводит крупный рогатый скот. Оно производит не только само молоко, но и кефиры, ряженки. Однако это не единственное направление. Есть еще мясное животноводство и яйца.