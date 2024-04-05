Подмосковье 05 апреля 2024, 14:08 Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева взяла бронзу на чемпионате России Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

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Биатлонистка из Московской области Анастасия Гореева заняла третье место в женском марафоне на 30 километров чемпионата России по биатлону. В данном виде спорта девушка бежала такую дистанцию впервые.

Представительница Подмосковья преодолела дистанцию за 1 час 40 минут 29,6 секунды. Второй год подряд победительницей гонки становится тюменская биатлонистка Виктория Сливко.

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​Напомним, женский марафон на 30 километров в рамках чемпионата России по биатлону прошел 5 апреля в Увате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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