05 апреля 2024, 14:08
Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева взяла бронзу на чемпионате России
Биатлонистка из Московской области Анастасия Гореева заняла третье место в женском марафоне на 30 километров чемпионата России по биатлону. В данном виде спорта девушка бежала такую дистанцию впервые.
Представительница Подмосковья преодолела дистанцию за 1 час 40 минут 29,6 секунды. Второй год подряд победительницей гонки становится тюменская биатлонистка Виктория Сливко.
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Напомним, женский марафон на 30 километров в рамках чемпионата России по биатлону прошел 5 апреля в Увате.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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