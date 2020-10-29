Новое здание Щелковского автовокзала заработает с 30 октября

Щелковский автовокзал в Москве прошел реконструкцию, и его новое здание начнет принимать пассажиров с 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Это самый большой автовокзал в Восточной Европе. Каждый день с него будут отправляться около 150 междугородних автобусов. Он заработает 30 октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли автовокзал 29 октября. Масштабная реконструкция вокзала «Центральный» на Щелковском шоссе продолжалась три года. В рамках сотрудничества по развитию и улучшению транспортной инфраструктуры между Подмосковьем и столицей новый автовокзал «Центральный» перешел в собственность Москвы. Он станет частью единой городской транспортной системы и свяжет столицу с десятками городов Московской области и другими регионами.

Воробьев и Собянин подчеркнули важность того, что Москва и Подмосковье вместе работают над транспортной доступностью.

«В 2012 году президент создал дирекцию московского транспортного узла, понимая, насколько важно для комфорта жителей развитие и дорог, и пригородного и железнодорожного сообщения. С того времени прошло восемь лет. Нами совместно с участием федерального правительства реализована огромная программа. И мы уже видим первые результаты», — рассказал Воробьев.

«Одним из результатов такого сотрудничества является вокзал „Центральный“ на Щелковском шоссе. Сегодня из такого уже морально устаревшего здания он превратился в самый комфортный и самый крупный автовокзал Европы. Здесь будут обслуживать целый ряд направлений: на Балтику, восток и северо-восток страны, Нижний Новгород, Ярославль и десятки других городов. Конечно, таким вокзалом будет комфортно пользоваться жителям и Подмосковья, и Москвы», — добавил Собянин.

Автовокзал «Центральный» стал частью многофункционального комплекса «Щелковский», в состав которого вошли еще торгово-развлекательный центр и подземная парковка. Потоки пассажиров на вокзале развели на разные уровни, как в аэропортах. Автобусы с него будут следовать в Рыбинск, Ярославль, Переславль-Залесский, Суздаль, Нижний Новгород и другие города России.

Автовокзал на Щелковском шоссе построили в начале 1970-х. К 2010 году он перестал отвечать современным требованиям безопасности, поэтому его решили полностью реконструировать. «Центральный» входит в состав транспортно-пересадочного узла «Щелковский» вместе с одноименной станцией метро и наземным транспортом.