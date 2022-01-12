Подмосковью дадут самую большую среди регионов России субсидию на школьный туризм

Подмосковье получит свыше 101 миллиона рублей на новую федеральную программу школьного туризма в 2022 году. Это самая большая сумма среди всех регионов России.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что участниками программы в области станут более 18 тысяч детей.

Они отправятся в поездки по Московской области. В турпакеты включат путешествия продолжительностью не менее 24 часов.

Распоряжение о выделении 500 миллионов рублей на такую программу подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги в этом году получат 18 регионов.

Задача программы — повысить доступность туризма для ребят школьного возраста. В Московской области это коснется более 18 тысяч учеников.