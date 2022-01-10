Программа школьного туризма в 2022 году охватит не менее 100 тысяч детей

Программа развития школьного туризма, которая стартует весной 2022 года, позволит отдохнуть не менее 100 тысячам учащимся. Об этом на совещании правительства во главе с Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передал ТАСС.

Правительство выделит на программу около 500 миллионов рублей. Планируется, что в 2022 году не менее 100 тысяч школьников смогут отправиться в путешествие и обогатить знания о родном крае.

Премьер-министр Мишустин отметил, что программа позволит учащимся познакомиться с историей своего региона в коротких поездках. Субсидии на эти путевки получат 18 регионов, где займутся реализацией специальных турпакетов.

Программа станет частью федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», до 2024 года на развитие познавательного туризма для школьников выделят 3,5 миллиарда рублей.

«География самая обширная: от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода», — отметил Чернышенко.

Глава регионов предстоит оперативно принять нужные акты и установить правила участия школьников в программе, добавил вице-премьер.

В Минпросвещения РФ ранее занялись подготовкой рекомендаций для «идеальной школы».