Делегация из Подмосковья приехала на Всероссийский день поля в Свердловской области. Это самый крупный форум страны. Участники обменяются опытом в области сельского хозяйства, заключат контракты и узнают все о последних технологиях.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, делегаты примут участие в открытии форума, круглых столах и семинарах. В рамках выставки планируется обсуждение с представителями других регионов перспектив плодотворного сотрудничества и заключение деловых контрактов Сергей Воскресенский. Отдельное внимание уделят цифровым технологиям, которые приходят в сельское хозяйство, и производству органических продуктов. Обсудят вопросы повышения плодородности почв, развития мелиорации. Отдельный блок посвятят роли женщин в сфере сельского хозяйства и в профильном бизнесе. Всероссийский день поля в этом году организовали с 12 по 14 августа.