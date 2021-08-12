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    12 августа 2021, 09:52

    Подмосковье стало участником Всероссийского дня поля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Делегация из Подмосковья приехала на Всероссийский день поля в Свердловской области. Это самый крупный форум страны. Участники обменяются опытом в области сельского хозяйства, заключат контракты и узнают все о последних технологиях.

    Подмосковье стало участником Всероссийского дня поля | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, делегаты примут участие в открытии форума, круглых столах и семинарах.

    В рамках выставки планируется обсуждение с представителями других регионов перспектив плодотворного сотрудничества и заключение деловых контрактов

    Сергей Воскресенский.
    Подмосковье стало участником Всероссийского дня поля | Изображение 2

    Отдельное внимание уделят цифровым технологиям, которые приходят в сельское хозяйство, и производству органических продуктов.

    Обсудят вопросы повышения плодородности почв, развития мелиорации. Отдельный блок посвятят роли женщин в сфере сельского хозяйства и в профильном бизнесе.

    Подмосковье стало участником Всероссийского дня поля | Изображение 3

    Всероссийский день поля в этом году организовали с 12 по 14 августа.