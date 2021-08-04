Лучшие удобрения и технику покажут на Дне картофельного поля в Подмосковье
День картофельного поля состоится 6 августа в деревне Бунятино. Это городской округ Дмитров. Гостям покажут лучшие сорта, удобрения, новинки техники.
Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, мероприятие проведут вблизи самого крупного производителя картофеля в Подмосковье.
Все состоится в открытом поле. Здесь развернут выставку для профессионалов отрасли.
Планируется демонстрация сортов картофеля, производителей удобрений. Также участников ждут показ технических новинок и обзорная экскурсия по полям агрофирмы „Бунятино“
Организатор Дня картофельного поля в Дмитрове — ведущее предприятие Подмосковья «Дмитровские овощи». Программа состоится при поддержке областного Минсельхозпрода.
Здесь же представят тематические стенды. Гости и участники пообщаются с представителями Картофельного союза России.
Все желающие смогут подключиться к турниру по скоростной очистке картофеля, викторинам и конкурсам.