Лучшие удобрения и технику покажут на Дне картофельного поля в Подмосковье

День картофельного поля состоится 6 августа в деревне Бунятино. Это городской округ Дмитров. Гостям покажут лучшие сорта, удобрения, новинки техники.

Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, мероприятие проведут вблизи самого крупного производителя картофеля в Подмосковье.

Все состоится в открытом поле. Здесь развернут выставку для профессионалов отрасли.

Планируется демонстрация сортов картофеля, производителей удобрений. Также участников ждут показ технических новинок и обзорная экскурсия по полям агрофирмы „Бунятино“ Сергей Воскресенский.

Организатор Дня картофельного поля в Дмитрове — ведущее предприятие Подмосковья «Дмитровские овощи». Программа состоится при поддержке областного Минсельхозпрода.

Здесь же представят тематические стенды. Гости и участники пообщаются с представителями Картофельного союза России.

Все желающие смогут подключиться к турниру по скоростной очистке картофеля, викторинам и конкурсам.