Качество сброса воды выросло в 17 городах Подмосковья за 4 года

Качество сброса воды выросло в 17 городских округах Подмосковья с 2018 года. Улучшения почувствовали полтора миллиона жителей, созданы предпосылки для улучшения экологической ситуации. Об этом рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский губернатору Андрею Воробьеву на его встрече с зампредами.

«В рамках президентской программы „Оздоровление Волги“ мы реализуем большую программу. В Московской области это 630 объектов, которые вовлечены. В половине этих объектов мы уже либо реализовали, либо проводим работу, либо разработали проекты», — доложил Велиховский.

На сегодняшний день из федерального бюджета обеспечено финансирование — 16,4 миллиарда рублей. Два крупных объекта удалось реализовать в Подольске, сегодня запускают объект в Шатуре, где применены самые современные технологические решения. К концу лета эти очистные сооружения должны заработать на полную мощность.

Завершаются работы по крупнейшему объекту в Щелкове, ведутся в Лыткарине. Началась реализация объекта в Солнечногорске.

По словам министра ЖКХ Подмосковья, уже достаточно увеличился объем сброса чистых вод. В бассейн Волги сбрасывается 55 миллионов кубометров абсолютно чистой, безопасной воды.

«Это не только река Волга, но и все притоки, то есть это экологический эффект для всей Московской области. В день сбрасываем объем, равный 70 бассейнам, аналогичным олимпийскому комплексу в Москве. Это наш ежедневный вклад чистой воды в весь бассейн реки Волги», — отметил Велиховский.

Он напомнил, что власти региона достаточно серьезно инвестируют в эту программу. С 2018 года из областного бюджета выделили более 26 миллиардов рублей. В инвестпрограммы одновременно заложили четыре миллиарда рублей.

В рамках программы «Оздоровление Волги» построено дополнительно 32 объекта водоотведения. Качество сброса соответствует всем мировым стандартам.