Подмосковье 16 января 2023, 11:24 Подмосковье завоевало бронзу Кубка России по биатлону

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Спортсменка из Подмосковья Анастасия Гореева завоевала бронзу Кубка России по биатлону в дисциплине масстарт на 12 километров среди женщин. Об этом сообщили в Минспорте региона.

На огневых рубежах Анастасия Гореева допустила шесть промахов и уступила представительницам Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. При этом ей удалось занять почетное третье место. Кроме того, Анастасия Гореева стала признанным лидером сезона в спринтерских гонках.

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Пятый этап Кубка России по биатлону проходит с 10 по 17 января в Ярославской области.

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