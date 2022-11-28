Подмосковье 28 ноября 2022, 17:31 Подмосковье завоевало 12 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

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Всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти заслуженного тренера России А. Е. Ларюшкина прошли в Электростали. Спортсмены региона взяли 12 медалей, сообщили в Минспорте.

Подмосковные участники получили шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

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Золото взяли Александр Бондарь, Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, а также Виктория Казанцева и Диана Сбытова. Серебряную награду завоевали Вячеслав Качанов, Виктория Казанцева и Татьяна Степанова, а бронзу — Елизавета Кузина и Марина Шишканова.

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Соревнования прошли с 24 по 26 ноября. В них участвовали сильнейшие спортсмены со всей страны, они разыграли 10 комплектов наград.

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