Подмосковье 16 марта 2023, 19:50 Подмосковье заняло второе место в ЦФО по числу пользователей цифровой платформы для бизнеса

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Цифровая платформа для предпринимателей МСП.РФ работает уже год. Подмосковье заняло второе место в ЦФО по числу пользователей, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В первый год работы цифровая платформа МСП.РФ привлекла более 320 тысяч пользователей. Это представители малого и среднего бизнеса, самозанятые и физические лица, которые планируют открыть свое дело.

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«Цель ее создания — предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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Он уточнил, что одна из главных задач платформы — это удобный и прозрачный механизм обратной связи бизнеса с государством.

За время существования платформы на ней зарегистрировалось более 16 тысяч подмосковных предпринимателей. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, регион занял второе место в Центральном федеральном округе по количеству зарегистрированных пользователей.

«Подмосковье в числе первых регионов присоединилось к созданию региональной части платформы МСП.РФ, разместив там информацию о мерах поддержки бизнеса», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зарегистрироваться на платформе можно через инвестиционный портал Подмосковья.

Сейчас для бизнеса на платформе находится более 300 оцифрованных продуктов и услуг. Цифровой ресурс разработали Корпорация МСП вместе с Министерством экономического развития страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса заявил, что Подмосковье ищет индивидуальный подход к каждому предпринимателю.

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