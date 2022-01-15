Эксперты объяснили лидерство Московской области в рейтинге по комфортной среде в России

Минстрой России сформировал рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. В нем приняли участие 83 субъекта РФ, их оценивали сразу по 39 показателям. Максимальное количество баллов, которое мог получить регион — 156. Первое место разделили между собой Московская область и Татарстан, набравшие по 119 баллов. Эксперты объяснили «360», как реализуется проект в Подмосковье и почему регион остается на лидирующих позициях несколько лет подряд.

Архитектор и урбанист, член экспертного совета по комфортной городской среде при Минстрое РФ Юрий Шередега назвал Московскую область очень разнообразным по своему составу регионом. В нем множество больших и малых городов, которые находятся близко к российской столице или на значительном от нее удалении.

Главным залогом успехов в формировании комфортной среды архитектор выделил комплексный подход, который применяется в Подмосковье.

«В первую очередь, это происходит благодаря созданию первого в России министерства благоустройства, которое централизует все процессы и контролирует ход работ на объектах. Благодаря уникальному комплексному подходу и стандартам, которые разрабатывает и внедряет министерство благоустройства Московской области, программа „КГС“ достигает тех результатов, которые мы наблюдаем уже четвертый год подряд», — рассказал Шередега.

Свое мнение на тему благоустройства Подмосковья выразил и архитектор Григорий Орехов, создатель въездных архитектурных стел, которые уже давно стали одним из символов всего региона. Он подчеркнул, что все достижения по комфортной среде в Московской области удаются благодаря грамотному подходу властей.

«Я могу от себя отметить очень важную тенденцию, которую наблюдаю в последнее время в Московской области: особое внимание уделяется не только тому, что надо сделать, но и как, в каком виде. Ведь очень важно, в какой среде вырастает человек — от этого формируется его вкус и в целом культурное развитие», — сказал Орехов.

Он указал на важность благоустройства парков, набережных, общественных мест — именно это может помочь сформировать у россиян высокие вкусовые предпочтения.

На второй строчке рейтинга, который составил Минстрой, оказался Башкортостан, на третьей — Липецкая область. Четвертую позицию отдали Ленинградской области, пятую — Калужской. Подмосковье лидировало в рейтинге и в 2019 году.