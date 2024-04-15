15 апреля 2024, 13:31
Подмосковье заняло 3-е место на чемпионате России по гандболу среди глухих
Женская сборная Московской области стала бронзовым призером чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.
В матче за третье место девушки победили сборную Астраханской области со счетом 15:5.
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«Это исторический момент для нашей команды — впервые мы стали призерами чемпионата России. Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Будем продолжать работать еще усерднее, чтобы достичь еще больших высот в нашем спорте», — сказал тренер подмосковной сборной Руслан Коловский.
Чемпионом турнира стала команда Москвы, серебряным призером — сборная Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов прошел в Ставрополе в спортивном комплексе «Восток-Арена».
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля объект доступен для жителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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