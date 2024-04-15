Подмосковье 15 апреля 2024, 13:31 Подмосковье заняло 3-е место на чемпионате России по гандболу среди глухих фото: Руслан Коловский

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Женская сборная Московской области стала бронзовым призером чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В матче за третье место девушки победили сборную Астраханской области со счетом 15:5.

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«Это исторический момент для нашей команды — впервые мы стали призерами чемпионата России. Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Будем продолжать работать еще усерднее, чтобы достичь еще больших высот в нашем спорте», — сказал тренер подмосковной сборной Руслан Коловский.

Чемпионом турнира стала команда Москвы, серебряным призером — сборная Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов прошел в Ставрополе в спортивном комплексе «Восток-Арена».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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