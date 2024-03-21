Подмосковье 21 марта 2024, 13:02 Подмосковье заняло 2-е место на первенстве России по водному поло Федерация водного поло России

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Подмосковье выиграло серебро на первенстве России по водному поло среди девушек до 16 лет. Соревнования прошли в Нижегородской области с 18 по 20 марта.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали восемь команд из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской, Ленинградской областей, ХМАО-Югры и Москвы.

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Сборная региона обыграла команду Волгоградской области со счетом 21:3, а матч с ХМАО-Югра завершился с результатос 8:7. В финальном турнире подмосковные спортсменки уступили нижегородским в один балл.