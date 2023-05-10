Подмосковье 10 мая 2023, 12:05 Подмосковье закупило по офсетному контракту жизненно важные лекарства на 380 миллионов рублей Unsplash

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Минздрав Подмосковья заключил контракт на поставку лекарств с производителем из Дубны. С начала 2022 года компания уже передала препараты на сумму более 380 миллионов рублей.

По офсетному контракту Минздрав закупает препараты для лечения бронхиальной астмы, ревматологических, нефрологических и гематологических заболеваний.

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«С начала этого года мы уже получили лекарства на сумму более 190 миллионов рублей, а с начала действия контракта — на сумму более 380 миллионов. Все препараты производятся инвестором на площадке ОЭЗ „Дубна“ у нас в Подмосковье», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Офсетный контракт позволяет быть уверенным в стабильности поставок, а также помогает развивать импортозамещение. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств в Подмосковье.