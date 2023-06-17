Подмосковье 17 июня 2023, 18:30 Подмосковье заключило соглашения на 150 миллиардов рублей на ПМЭФ Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум. На его полях Московская область заключила 36 контрактов на общую сумму 150 миллиардов рублей. В итоге в регионе появится более 18 тысяч рабочих мест.

Резидент Арабских Эмиратов «Гулбахар Рус» запустит в Подмосковье производство энергетиков. Другой важный проект ожидают в Люберцах к 2025 году — логистический комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

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В Подмосковье продолжат внедрять искусственный интеллект. Например, недавно в Красногорске заработал специальный центр трансформации нейросетей. Развивать технологии будут вместе со Сбером.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем все самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас никогда не было долгих совещаний, потому что у нас много работы и очень быстрое взаимопонимание. Самое главное — мы совместно дадим хорошие результаты, и жители Московской области увидят эти результаты», — сообщил председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

Фармакология также является одним из приоритетных направлений работы с бизнесом. В Воскресенске работают над проектом производства гепарина натрия компании «Северный океан». Эта фармсубстанция снижает вязкость крови и уменьшает проницаемость сосудов. Продукцией «Северного океана» уже интересуются подмосковные изготовители лекарств. Завод планируют запустить в начале следующего года.

На просторах форума Московскую область назвали лидером в вопросах взаимодействия с бизнесом. На смену бумажной волоките пришла цифровизация, и оргпроцессы проходят значительно быстрее. Также Подмосковье вновь вошло в топ-3 регионов страны по развитию инвестиционного климата.

На стенде Московской области на ПМЭФ гости могли наслаться ароматной чашечкой от «Московской кофейни на паях» в прикуску с коломенской пастилой. Все богатство производства региона объединили в общий большой шедевр — «Девочку с персиками» из подмосковных продуктов.

«Мы не ожидали такой реакции, наверное, подходило больше 10 тысяч человек. Очень многие пытались проверить, приклеено это, настоящее или бутафория. Конечно, были разные ситуации, но я каждый день прихожу с утра прям рано, все опять проверяю», — сообщил художник Лао Ян.

Заинтересовалась экспозицией и Третьяковская галерея, куда после форума отправят «Девочку с персиками».

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