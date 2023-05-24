Подмосковье 24 мая 2023, 17:16 Подмосковье выплатило 26-й купон по облигациям 2016 года

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Московская область выплатила инвесторам купоны по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2016 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Объем выплат составил 210,5 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил чуть более восьми рублей из расчета 9,65% годовых.

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Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 22 августа 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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