Подмосковье 01 февраля 2023, 10:31 Подмосковье выиграло золотую медаль на первенстве мира по карате

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Каратистка клуба единоборств «Золотой дракон» Диана Проценко завоевала золотую медаль первенства мира. В 17 лет она владеет черным поясом по этому виду спорта.

Диана Проценко стала победительницей множества международных соревнований и стала членом сборной России. На очередном чемпионате она состязалась с 1500 участниками из 15 стран.

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«Эта битва была напряженной, соперник не хотел отдавать победу. Но я из последних сил нанесла на дополнительном времени прямой удар ногой в голову и вырвала свою победу!» — сказала спортсменка.

Родители Дианы тоже занимаются единоборствами — они познакомились на соревнованиях и теперь тренируют четырех дочерей и более 40 воспитанников клуба «Золотой дракон». В планах девушки — завоевать олимпийскую медаль и пойти по стопам родителей, став тренером.

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