Подмосковье 15 апреля 2024, 11:57 Подмосковье выиграло четыре медали на первенстве России по боксу Федерация бокса России

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Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет. Они получили три золота и одну бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали получили Ксения Вишневская из Королева, Ксения Андреева из Чехова и Анна Меечко из Ногинскаю Бронзовую награду завоевала Ксения Егоркина из Клина.

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Сборная Подмосковья вошла в пятерку лучших команд страны.

Соревнования прошли с 6 по 13 апреля в Осташкове. В них участвовали 223 спортсменки из 72 регионов.

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