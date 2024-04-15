15 апреля 2024, 11:57
Подмосковье выиграло четыре медали на первенстве России по боксу
Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет. Они получили три золота и одну бронзу.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали получили Ксения Вишневская из Королева, Ксения Андреева из Чехова и Анна Меечко из Ногинскаю Бронзовую награду завоевала Ксения Егоркина из Клина.
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Сборная Подмосковья вошла в пятерку лучших команд страны.
Соревнования прошли с 6 по 13 апреля в Осташкове. В них участвовали 223 спортсменки из 72 регионов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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