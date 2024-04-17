Подмосковье 17 апреля 2024, 17:04 Подмосковье выиграло бронзу на 2-м этапе Кубка России по велоспорту Федерация велосипедного спорта России

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Спортсменка из Подмосковья Александра Ушакова заняла призовое место на втором этапе Кубка России по велосипедному спорту. Она выиграла бронзовую медаль.

Как рассказали в Минспорте региона, турнир стал первым в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» в этом сезоне. Подмосковье представили девять человек. Бронзу выиграла воспитанница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и Училища олимпийского резерва № 1 Краснознаменска Александра Ушакова.

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Соревнования прошли с 12 по 15 апреля в поселке Псебай в Краснодарском крае.

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