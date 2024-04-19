Подмосковье 19 апреля 2024, 12:20 Подмосковье выиграло бронзу Кубка России по волейболу сидя Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области

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Подмосковье выиграло бронзу на Кубке России по волейболу сидя. Третье место заняла женская сборная региона.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, регион представили две мужские и одна женская команда. Среди участников впервые были ветераны СВО. За область также выступили призеры паралимпийских игр Алексей Волков, Виктор Миленин, Александр Байчик, Андрей Лаврионович, Александр Савичев, чемпионки мира и четырехкратные чемпионки Европы Татьяна Иванова, Ирина Панина, Ольга Арбатская и Елизавета Кунстман.

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В соревнованиях участвовали 14 мужских и пять женских команд из 12 регионов России. В результате сборкая Подмосковья получила бронзу, уступив соперницам из Москвы и Якутии.

Турнир прошел с 12 по 18 апреля в Раменском.

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