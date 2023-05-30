Подмосковье 30 мая 2023, 14:13 Подмосковье выиграло 6 медалей на соревнованиях по прыжкам в воду в Минске Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по водным видам спорта

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Открытый кубок Белоруссии по прыжкам в воду принес спортсменам из Подмосковья шесть медалей, из которых четыре золотых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе сборной России выступили Елизавета Кузина из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и представитель СШОР по водным видам спорта в Рузе Александр Бондарь. Елизавета принесла команде четыре золотые медали в разных дисциплинах, Александр добыл для Подмосковья еще два серебра.

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Команда России выиграла открытый кубок Белоруссии по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Минске с 23 по 28 мая.

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