30 мая 2023, 14:13
Подмосковье выиграло 6 медалей на соревнованиях по прыжкам в воду в Минске
Открытый кубок Белоруссии по прыжкам в воду принес спортсменам из Подмосковья шесть медалей, из которых четыре золотых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
В составе сборной России выступили Елизавета Кузина из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и представитель СШОР по водным видам спорта в Рузе Александр Бондарь. Елизавета принесла команде четыре золотые медали в разных дисциплинах, Александр добыл для Подмосковья еще два серебра.
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Команда России выиграла открытый кубок Белоруссии по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Минске с 23 по 28 мая.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.
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