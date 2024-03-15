Подмосковье 15 марта 2024, 09:46 Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсмены из Подмосковья выиграли две серебряные и три бронзовые награды на финальном турнире Кубка Союза конькобежцев России. Соревнования прошли в Коломне 12 и 13 марта.

​Как рассказали в Минспорте Подмосковья, второй результат среди юниорок на дистанции 1500 метров и третий на 1000 метров показала Анастасия Семенова. Второе место в масс-старте на 10 кругов заняла Виктория Морозова. На третьей ступени пьедестала общего зачета оказалась Елизавета Губарева.

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Кроме того, Виктория Морозова показала третий результат по итогам всех прошедших этапов на дистанции 500 метров.

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