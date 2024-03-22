Подмосковье 22 марта 2024, 17:50 Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве ЦФО по дзюдо СШОР по единоборствам Московской области

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Представители Московской области выиграли четыре золотые и одну бронзовую награду на первенстве ЦФО по дзюдо. Соревнования проходили с 13 по 16 марта в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Первое место в весовой категории до 36 килограммов заняла Ойша Пирова из Пушкино. ​В весе до 42 килограммов золотую награду выиграл Абубакр Джураев из Щелкова, до 46 килограммов — Филипп Ахтырский из Королева. Тиграну Еремяну не было равных в весовой категории до 50 килограммов. Почетное третье место досталось Никите Стрельцову из Королева. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.

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