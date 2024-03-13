13 марта 2024, 09:46
Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу
Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они выиграли две золотые и две бронзовые медали. Турнир прошел в Архангельске 9 и 10 марта.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые награды получили Александр Бакарджиев и Мирослав Чернов. Бронзовые медали достались Веронике Никишиной.
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Всего в соревнованиях участвовали свыше 450 спортсменов из 29 регионов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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