Подмосковье

13 марта 2024, 09:46

Подмосковье выиграло 4 медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу

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Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по брейкингу. Они выиграли две золотые и две бронзовые медали. Турнир прошел в Архангельске 9 и 10 марта.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые награды получили Александр Бакарджиев и Мирослав Чернов. Бронзовые медали достались Веронике Никишиной.

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Всего в соревнованиях участвовали свыше 450 спортсменов из 29 регионов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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